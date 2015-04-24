​Мазахир Панахов отбыл в Казахстан для наблюдения за президентскими выборами в этой стране

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Возглавляемая председателем Центральной избирательной комиссии Мазахиром Панаховым делегация отбыла в Казахстан для участия в качестве наблюдателей на предстоящих 26 апреля в этой стране внеочередных президентских выборах.

Об этом Report заявили в отделе медиа и связей с общественность ЦИК.

В рамках визита, осуществленного по приглашению председателя Центризбиркома Казахстана Куандыка Турганкулова, М.Панахов встретится с казахстанским коллегой, а также другими официальными лицами. На встречах предусматривается обсуждение вопросов расширения связей между двумя странами во всех областях.

Отметим, что представители ЦИК будут наблюдать за указанными выборами также в составе Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и СНГ.