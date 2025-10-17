Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов
- 17 октября, 2025
- 17:32
Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев 17 октября принял в Астане находящегося с официальным визитом в стране генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) посла Рамиля Гасана.
Об этом Report сообщили в ТЮРКПА.
Р.Гасан высоко оценил успешное проведение пленарного заседания ТЮРКПА в Астане в июне этого года, на котором была принята декларация.
Ашимбаев выразил уверенность, что ТЮРКПА вступает в новую эру динамичного и конструктивного сотрудничества между тюркскими парламентами.
По его словам, организация занимает особое место в интеграции тюркских народов, служа важной платформой для укрепления межпарламентского диалога и координации законодательных инициатив между странами-членами.
Он подчеркнул, что Казахстан как председатель ТЮРКПА готов оказать полную поддержку инициативам организации, направленным на служение общим интересам и благосостоянию тюркских государств и народов.
Стороны также обсудили итоги Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале и основные положения Габалинской декларации.