Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев 17 октября принял в Астане находящегося с официальным визитом в стране генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) посла Рамиля Гасана.

Об этом Report сообщили в ТЮРКПА.

Р.Гасан высоко оценил успешное проведение пленарного заседания ТЮРКПА в Астане в июне этого года, на котором была принята декларация.

Ашимбаев выразил уверенность, что ТЮРКПА вступает в новую эру динамичного и конструктивного сотрудничества между тюркскими парламентами.

По его словам, организация занимает особое место в интеграции тюркских народов, служа важной платформой для укрепления межпарламентского диалога и координации законодательных инициатив между странами-членами.

Он подчеркнул, что Казахстан как председатель ТЮРКПА готов оказать полную поддержку инициативам организации, направленным на служение общим интересам и благосостоянию тюркских государств и народов.

Стороны также обсудили итоги Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале и основные положения Габалинской декларации.