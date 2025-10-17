Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 17:32
    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Председатель сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев 17 октября принял в Астане находящегося с официальным визитом в стране генсека Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) посла Рамиля Гасана.

    Об этом Report сообщили в ТЮРКПА.

    Р.Гасан высоко оценил успешное проведение пленарного заседания ТЮРКПА в Астане в июне этого года, на котором была принята декларация.

    Ашимбаев выразил уверенность, что ТЮРКПА вступает в новую эру динамичного и конструктивного сотрудничества между тюркскими парламентами.

    По его словам, организация занимает особое место в интеграции тюркских народов, служа важной платформой для укрепления межпарламентского диалога и координации законодательных инициатив между странами-членами.

    Он подчеркнул, что Казахстан как председатель ТЮРКПА готов оказать полную поддержку инициативам организации, направленным на служение общим интересам и благосостоянию тюркских государств и народов.

    Стороны также обсудили итоги Саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале и основные положения Габалинской декларации.

    Маулен Ашимбаев ТюркПА Рамиль Гасан Астана встреча
    Qazaxıstan Senatının sədri: TÜRKPA Türk xalqlarının inteqrasiyasında xüsusi yer tutur
    Kazakh Senate chair meets TURKPA secretary general in Astana

    Последние новости

    18:06

    Турпоток в Нахчыван снизился более чем на 24%

    Туризм
    17:59

    ВПП ООН нарастила поставки в Газу до 560 тонн продовольствия в день

    Другие страны
    17:43
    Фото

    В Физули организован концерт по случаю Дня города

    Культура
    17:38
    Видео

    Число погибших из-за взрыва в Бухаресте возросло до трех человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:34

    Джафар Гусейнзаде обсудил партнерство с новым генсеком ПА НАТО

    Внешняя политика
    17:32

    Маулен Ашимбаев: ТЮРКПА занимает особое место в интеграции тюркских народов

    Внешняя политика
    17:27

    Кинотеатр "Достлуг" признан непригодным для реставрации - ЭКСКЛЮЗИВ

    Kультурная политика
    17:26

    Список стран-импортеров нефти из Азербайджана

    Энергетика
    17:23

    МВФ до конца года может одобрить новую программу stand-by по Армении на $175 млн

    В регионе
    Лента новостей