Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    • 08 марта, 2026
    • 23:51
    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан 8 марта позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как передает Report, президент Масуд Пезешкиан поблагодарил главу нашего государства за то, что он посетил посольство Ирана в Азербайджане и выразил соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи и многих мирных жителей, а также за намерение оказать гуманитарную помощь Ирану.

    Заявив, что инцидент с обстрелом Нахчывана с воздуха не имеет отношения к Ирану, Масуд Пезешкиан подчеркнул, что случившееся будет расследовано.

    Президент Ильхам Алиев еще раз передал соболезнования в связи с гибелью большого числа гражданских лиц во время последних событий в Иране.

    Глава нашего государства подчеркнул важность расследования инцидента, произошедшего в Нахчыване.

    В ходе телефонного разговора главы государств провели обмен мнениями о перспективах развития совместных экономических проектов.

    Иран Масуд Пезешкиан Ильхам Алиев телефонный разговор
    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    22:14

    США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана

    Другие страны
    21:53

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

    Другие страны
    Лента новостей