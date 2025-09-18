Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Марта Кос: ЕС продолжит поддерживать деятельность Азербайджана в сфере разминирования

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 12:53
    Марта Кос: ЕС продолжит поддерживать деятельность Азербайджана в сфере разминирования

    Европейский союз продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

    Как сообщает Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которую сегодня принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Марта Кос также поздравила главу государства с достижениями в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижения мирной повестки.

    Комиссар отметила, что между Европейским союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в области энергетики, и подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития отношений в транспортной сфере.

    Евросоюз Марта Кос Ильхам Алиев
    Marta Kos: Aİ Azərbaycanın minatəmizləmə fəaliyyətinə dəstəyini davam etdirəcək
    EU pledges continued support for demining, peace in South Caucasus

    Последние новости

    13:57

    Обнародовано число граждан Азербайджана, обучающихся в вузах Украины

    Наука и образование
    13:56

    Фон дер Ляйен: Европа должна ускориться ради конкурентоспособности

    Другие страны
    13:53

    Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве в Шамкире

    Происшествия
    13:53

    Во Франции самолет полчаса кружил над Корсикой из-за спящего диспетчера

    Это интересно
    13:52

    Минобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    13:46

    Премьер Азербайджана: Обмен мнениями в рамках ОТГ значим для стабильности и безопасности региона

    Внешняя политика
    13:40

    Али Асадов: Азербайджан вложил в страны ОТГ почти $21 млрд инвестиций

    Внешняя политика
    13:32

    СМИ: Сирия заключит соглашения о безопасности с Израилем к концу 2025 года

    Другие страны
    13:26

    Пашинян: В правительстве Армении отставок не планируется

    В регионе
    Лента новостей