Марта Кос: ЕС продолжит поддерживать деятельность Азербайджана в сфере разминирования
Внешняя политика
- 18 сентября, 2025
- 12:53
Европейский союз продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.
Как сообщает Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которую сегодня принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Марта Кос также поздравила главу государства с достижениями в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижения мирной повестки.
Комиссар отметила, что между Европейским союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в области энергетики, и подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития отношений в транспортной сфере.
