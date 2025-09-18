Марта Кос: ЕС продолжит поддерживать деятельность Азербайджана в сфере разминирования

Европейский союз продолжит поддерживать усилия, направленные на обеспечение устойчивого мира в регионе, и деятельность Азербайджана в сфере гуманитарного разминирования.

Как сообщает Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, которую сегодня принял президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Марта Кос также поздравила главу государства с достижениями в направлении нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижения мирной повестки.

Комиссар отметила, что между Европейским союзом и Азербайджаном налажено успешное сотрудничество в области энергетики, и подчеркнула наличие больших перспектив для дальнейшего развития отношений в транспортной сфере.