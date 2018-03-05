Марокканское правительство запретит бизнесменам страны заниматься предпринимательской деятельностью в Нагорном Карабахе - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В рамках первого заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко подписан документ под названием "Протокол первого заседания совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко".

Как сообщили Report в министерстве, в протокол был включен соответствующий текст о предотвращении незаконной экономической и иной деятельности со стороны Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Марокканская сторона в очередной раз подтвердила свое уважение и поддержку суверенитета Азербайджана и его международно признанной территориальной целостности.

Было отмечено, что Марокканское правительство запретит бизнесменам страны заниматься предпринимательской деятельностью в Нагорном Карабахе.

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ По итогам заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко подписан протокол.

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В Баку проходит Первое заседание Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Правительством Республики Азербайджан и Правительством Королевства Марокко.

Как сообщает Report, заседание возглавляют министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Нассер Боурита.