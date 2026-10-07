Марияна Куюнджич: ЕС реализовал в Азербайджане 29 образовательных проектов с 2008г

Европейский союз поддерживает образовательный сектор Азербайджана с 2008 года, за этот период в стране были реализованы 29 проектов.

Как передает Report, об этом заявила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич на брифинге, посвященном образовательной ярмарки Study in Europe.

Она напомнила, что в этом году отмечается 30-летие партнерства между ЕС и Азербайджаном.

"Наше партнерство и соглашение о сотрудничестве были подписаны в 1996 году, и с тех пор нам удалось многого добиться. Были реализованы сотни проектов в различных сферах, которые принесли пользу населению Азербайджана - от сельского хозяйства и развития бизнеса до здравоохранения, охраны окружающей среды, образования и многих других направлений", - сказала Куюнджич.

Она отметила, что европейские высшие учебные заведения пользуются большой популярностью среди азербайджанских студентов, желающих получить степени бакалавра, магистра или PhD.

"Тысячи азербайджанских студентов отправились на учебу в Европу в рамках программы Erasmus+ и других программ обмена", - добавила посол.

По словам Куюнджич, на четвертой образовательной ярмарке Study in Europe в Баку примут участие рекордные 60 университетов и национальных образовательных агентств из 16 европейских стран: Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

Отметим, что образовательная ярмарка пройдет 10-11 октября в отеле Hilton в Баку.