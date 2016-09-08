МИД России: Мы благодарим Азербайджан за поддержку на Паралимпиаде

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "Мы благодарим Баку, наших азербайджанских коллег, граждан этой страны за то, что они откликнулись, поняли всю несправедливость этой ситуации, которая происходит с российскими паралимпийцами".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, комментируя официальный отказ министерства спорта и молодежи Азербайджана от квот, полученных в результате запрета участия российских спортсменов на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

"Для нас очень важна поддержка в этот момент, потому что речь идет о том, что пытаются сделать больно тем людям, которые всю жизнь сражались со своей болью, которые своей жизнью, своей судьбой пытались показать и доказать, что боль можно преодолеть", - сказала М.Захарова.