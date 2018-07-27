Мария Захарова: Россия приветствует любые контакты между Азербайджаном и Арменией

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ "Россия приветствует любые встречи между Азребайджаном и Арменией".

Как передает Report, об этом заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего визита в Баку.

Она напомнила, что Россия является страной-посредником в нагорно-карабахском урегулировании, и понимает важность подобных встреч.

"Мы приветствуем все встречи, о которых договариваются обе стороны и которые проходят на любом уровне между Азербайджаном и Арменией. Тем более, если они носят конструктивный характер, имея при этом позитивный результат", - подчеркнула М.Захарова.