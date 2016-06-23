Замминистра: Азербайджан и ЕС готовы продолжить переговоры по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан начал переговоры с ЕС по соглашению о сотрудничестве в сфере авиации, но затем они были приостановлены.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, Азербайджан и ЕС готовы продолжить переговоры по этому направлению: "В настоящее время ведутся консультации по этому вопросу. Азербайджан выдвинул пару своих предложений. ЕС должен рассмотреть их и дать свое заключение по ним, а также по дате начала переговоров".

Замминистра отметил, что цель соглашения заключается в развитии связей в сфере авиации.

В свою очередь, глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард, комментируя этот вопрос, заявила журналистам, что ЕС также готов начать переговоры по данному вопросу: "Это даст положительный эффект как для Азербайджана, так и для ЕС. Соглашение повысит конкурентность в сфере авиации. Недавно Азербайджан подписал соглашение с США по "открытому небу" и мы намерены подписать соглашение с Азербайджаном в этой сфере. Это облегчит работу европейских авиакомпаний в Азербайджане".