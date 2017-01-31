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    Глава МИД Азербайджана: Уверен, что все оккупированные села будут возвращены и обустроены

    Восстановлением сел будет заниматься правительство Азербайджана, затем к этому процессу могут быть присоединены и международные организации

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Это лишь первый шаг. Я уверен, что все села будут возвращены и обустроены". Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос освобождения оккупированного армянами азербайджанского села Джоджуг Мерджанлы. 

    Он отметил, что в первую очередь восстановлением сел будет заниматься правительство Азербайджана, затем к этому процессу могут быть присоединены и международные организации. "Сначала надо знать в какой форме мы должны их привлечь", - отметил глава МИД. 

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