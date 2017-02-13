Мамедъяров: Уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией носит стратегический характер

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Уровень взаимоотношений между Азербайджаном и Латвией носит стратегический характер.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге с находящимся с визитом в Баку главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

Э.Мамедъяров отметил, что в ходе встречи с латвийским коллегой обсудил сотрудничество между Азербайджаном и ЕС.

Министр также отметил перспективы в транспортной сфере и объединения проектов "Зубр" и транспортного коридора "Север-Юг": "Мы договорились о программе, согласно которой мы будем идти дальше".

Мамедъяров сообщил, что на встрече обсуждался и вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта: "Благодарен Латвии за то, что позиция этой страны созвучна с позицией международного сообщества", - отметил глава МИД Азербайджана.