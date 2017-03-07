Мамедъяров: Азербайджан и Россия обменяются официальными визитами на высшем уровне в этом году

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Планируется визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию в течение 2017 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава МИД Эльмар Мамедъяров на встрече с зампредом Совета Федерации России Ильясом Умахановым.

По его словам, Россия и Азербайджан намерены в этом году обменяться рядом официальных визитов, в том числе на высшем уровне.

"Мы думаем, что будет визит на уровне председателя правительства России Дмитрия Медведева в Баку", - сказал Э. Мамедъяров.

"Ожидается, скорее всего, и визит нашего президента (Ильхама Алиева - ред.) в Москву", - добавил министр.