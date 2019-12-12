Эльмар Мамедъяров подарил Национальной библиотеке Латвии книгу о Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках своего официального визита в Латвию посетил Национальную библиотеку страны.

Об этом сообщили Report в МИД Азербайджана.

Э.Мамедъярова встретил директор Национальной библиотеки Андрис Вилкс. Директор предоставил информацию о библиотеке и подарил книгу главе МИД Азербайджана.

Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что постоянные контакты между Национальной библиотекой Латвии и Национальной библиотекой Азербайджана будут способствовать отношениям между народами.

В свою очередь, министр подарил Латвийской национальной библиотеке книгу, посвященную Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана. Он также ознакомился с созданным в библиотеке постоянным уголком Азербайджана, где есть различные книги про Азербайджан.