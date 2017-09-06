Глава МИД Азербайджана: Необходимо утроить усилия для разрешения карабахского конфликта

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Урегулирование конфликтов в рамках территориальной целостности стран - один из важнейших принципов.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам встречи со своими турецким и грузинским коллегами, отвечая на вопрос журналистов.

"Урегулирование конфликтов в рамках международно-принятых границ и территориальной целостности стран - один из важнейших принципов", - заявил Э. Мамедъяров.

Коснувшись темы урегулирования нагорно-карабахского конфликта азербайджанский дипломат указал на необходимость удвоения и утроения усилий для его разрешения. "Роль международных усилий тут очень важна", - добавил он.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что данный конфликт должен быть решен мирным путем в рамках территориальной целостности стран.