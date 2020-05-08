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Мамедъяров и Лавров провели телефонный разговор

​Мамедъяров и Лавров провели телефонный разговор

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров  обменялись по телефону поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обсудили борьбу с COVID-19, а также армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям. Состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании", - говорится в сообщении.

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