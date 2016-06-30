Мамедъяров: Глава МИД России посетит Азербайджан

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"4 июля Сергей Лавров посетит Ереван. Затем он приедет в Баку. Скорее всего, после этого состоится встреча президентов", - заявил глава МИД.

Комментируя инициативу главы МИД Франции принять очередную встречу президентов Азербайджана и Армении в Париже, Мамедъяров заявил, что азербайджанская сторона не против этого. "Главное, чтобы переговоры были субстантивными и содержательными", - подчеркнул глава МИД.