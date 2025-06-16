Мамед Ахмедзаде рассказал в нидерландской прессе о внешней политике Азербайджана

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде дал интервью журналу Diplomat Magazine.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде дал интервью журналу Diplomat Magazine.

Как сообщает Report, в интервью дипломат отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан проводит независимую, сбалансированную и прагматичную внешнюю политику, основанную на национальных интересах. Он рассказал о внешнеполитических приоритетах страны и их согласовании с целями внешней политики.

Коснувшись темы региональной безопасности, М. Ахмедзаде изложил суть бывшего армяно-азербайджанского конфликта, последствия военной агрессии Армении против Азербайджана, вопросы, связанные с Отечественной войной и антитеррористическими мерами, в результате которых была восстановлена территориальная целостность страны. Также он рассказал о проблеме мин на освобожденных территориях, процессе восстановления этих земель, усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира в регионе, шагах, которые должна предпринять Армения, и выгодах мира для региона.

Дипломат уделил внимание энергетической стратегии Азербайджана, которая вносит важный вклад в энергетическую безопасность Европы и была заложена Национальным лидером Гейдаром Алиевым, а сегодня успешно реализуется Президентом Ильхамом Алиевым. Он отметил стратегические проекты, предусматривающие добычу и экспорт нефти, газа и альтернативной энергии из Азербайджана и Каспийского региона. За последние 30 лет, по его словам, сначала за счет энергетики, а сейчас — транспортных и логистических проектов, Азербайджан дважды открыл Южный Кавказ и Каспийский регион для международного сотрудничества. Посол также рассказал о значимой роли Азербайджана в развитии региональных связей, Западно-Восточного транспортного коридора, включая Средний коридор.

М. Ахмедзаде подчеркнул, что благодаря географическим преимуществам, дипломатической гибкости, умелому управлению ресурсами, экономическим и военным возможностям Азербайджан стал региональной державой. Он также отметил, что страна играет активную роль в многосторонней дипломатии, углубляя международное сотрудничество и продвигая объединяющие, а не разделяющие линии. В этом контексте дипломат рассказал об успешном председательстве Азербайджана в Движении неприсоединения и на предстоящей COP29, отметив, что оба примера отражают ответственную, прагматичную и ориентированную на будущее суть внешней политики Азербайджана.

В интервью он также поделился мнением о политических, экономических и гуманитарных аспектах азербайджано-нидерландских отношений. М. Ахмедзаде отметил, что потенциал этих связей еще полностью не реализован. Он подчеркнул, что в Нидерландах ограничено осведомление о реалиях Азербайджана, его региональном лидерстве и стратегическом значении в сфере энергетики и логистики для Европы, а также указал, что восприятие армяно-азербайджанского конфликта и последующих процессов подверглось влиянию армянских нарративов и дезинформации.

Говоря о недавних контактах на уровне министров иностранных дел и политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами в Баку, посол подчеркнул их важность для продвижения взаимопонимания и поиска новых форм сотрудничества. Он также отметил, что за время своей деятельности в Нидерландах провел многочисленные встречи с представителями политических, общественных, деловых и академических кругов, и пришел к выводу, что у Азербайджана и Нидерландов есть взаимодополняющие сильные стороны. По мнению дипломата, обе страны могут построить прочное и результативное партнерство, сосредоточив внимание на прагматичном, практическом и взаимовыгодном сотрудничестве.

В заключение интервью М. Ахмедзаде также ответил на вопрос о направлениях сотрудничества Азербайджана с НАТО на фоне предстоящего саммита альянса в Гааге.