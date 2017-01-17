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    Малена Мард: В Брюсселе началась подготовка к переговорам между Азербайджаном и ЕС

    Переговоры по стратегическому партнерству начнутся в течение ближайших нескольких недель

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Переговоры между ЕС и Азербайджаном по стратегическому партнерству начнутся в течение ближайших нескольких недель.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава представительства ЕС в Азербайджане Малена Мард.

    По ее словам, в связи с этим в Брюсселе начались подготовки к соответствующим переговорам: "У нас есть намерения подготовить правовую базу, которая охватит многие сферы. Сюда входит экономика, торговля, права человека".

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