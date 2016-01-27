Малена Мард: ЕС продолжит сотрудничество с Азербайджаном в вопросах диверсификации экономики

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Европейский союз всегда поддерживал и продолжит поддерживать диверсификацию экономики Азербайджана". Об этом Report заявила глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард.

Посол ЕС отметила, что диверсификация экономики является важной частью ее роста и укрепления экономических возможностей в будущем.

"Будучи крупным торговым партнером и инвестором ЕС заинтересован в дальнейшей диверсификации в Азербайджане. Мы готовы продолжать сотрудничество в вопросах диверсификации и экономической модернизации", - заявил М. Мард.

"Думаю, что президент Азербайджана очень мудро сказал о важности превращения "черного золота" в "человеческое золото". Это важно для Азербайджана и для ЕС", - отметила посол.