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    Малена Мард: ЕС продолжит сотрудничество с Азербайджаном в вопросах диверсификации экономики

    Будучи крупным торговым партнером и инвестором ЕС заинтересован в этом вопросе

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Европейский союз  всегда поддерживал и продолжит поддерживать  диверсификацию экономики Азербайджана". Об этом Report заявила глава представительства ЕС в Азербайджане посол Малена Мард.

    Посол ЕС отметила, что диверсификация экономики является важной частью ее роста и укрепления экономических возможностей в будущем. 

    "Будучи крупным торговым партнером и инвестором ЕС заинтересован в дальнейшей диверсификации в Азербайджане. Мы готовы продолжать сотрудничество в вопросах диверсификации и экономической модернизации", - заявил М. Мард.

    "Думаю, что президент Азербайджана очень мудро сказал о важности  превращения "черного золота" в "человеческое золото". Это важно для Азербайджана и для ЕС", - отметила посол. 

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