​Малайзия ведет переговоры с Азербайджаном об упрощении визового режима

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Малайзия ведет переговоры с азербайджанской стороной об отмене визового режима для граждан этой страны, желающих посетить Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на малайзийское агентство Bernama, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Датук Рослан Абдул Рахман.

Дипломат напомнил, что для посещающих Малайзию граждан Азербайджана действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

"Сейчас мы работаем в направлении, чтобы и малайзийцы смогли посетить Азербайджан на основе безвизового режима", - сказал посол.

По его словам, подготовлен документ с соответствующим предложением и с азербайджанской стороной уже ведутся переговоры.

"Безвизовый режим для малайзийцев, посещающих Азербайджан, может быть введен к концу текущего или позднее в следующем году", - подчеркнул посол.