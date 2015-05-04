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    ​Малайзия ведет переговоры с Азербайджаном об упрощении визового режима

    Посол: Подготовлен документ с соответствующим предложением и с азербайджанской стороной уже ведутся переговоры

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Малайзия ведет переговоры с азербайджанской стороной  об отмене визового режима для граждан этой страны, желающих посетить Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на малайзийское агентство Bernama, об этом заявил посол Малайзии в Азербайджане Датук Рослан Абдул Рахман.

    Дипломат напомнил, что для посещающих Малайзию граждан Азербайджана действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

    "Сейчас мы работаем в направлении, чтобы и малайзийцы смогли посетить Азербайджан на основе безвизового режима", - сказал посол.

    По его словам, подготовлен документ с соответствующим предложением и с азербайджанской стороной уже ведутся переговоры.

    "Безвизовый режим для малайзийцев, посещающих Азербайджан, может быть введен к концу текущего или позднее в следующем году", - подчеркнул посол.

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