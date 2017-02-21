Максим Курячий: Украина заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Украина заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Азербайджан сегодня является крупным игроком в каспийском и закавказском регионе, является важным участником в крупных газопроводных проектах, в частности, в рамках создания проекта Южного газового коридора по обеспечению транспорта азербайджанского газа в Европу», - заявил М.Курячий.

По его словам, страны тесно сотрудничают в сфере энергетики и военно-промышленного комплекса, а договорно-правовая база насчитывает 131 документ.