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    Максим Курячий: Украина заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане

    Азербайджан сегодня является крупным игроком в каспийском и закавказском регионе

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ "Украина заинтересована в сильном, стабильном и процветающем Азербайджане".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы Верховной Рады Украины Максим Курячий на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    «Азербайджан сегодня является крупным игроком в каспийском и закавказском регионе, является важным участником в крупных газопроводных проектах, в частности, в рамках создания проекта Южного газового коридора по обеспечению транспорта азербайджанского газа в Европу», - заявил М.Курячий.

    По его словам, страны тесно сотрудничают в сфере энергетики и военно-промышленного комплекса, а договорно-правовая база насчитывает 131 документ.

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