Макрон поздравил президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин Президент, дорогой Ильхам!

Позвольте передать Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана.

За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах.

Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Коллоны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона.

Я рад вновь встретиться с Вами на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишинэу 1 июня, что позволит нам продолжить наш обмен мнениями о вызовах, с которыми столкнулись Кавказ и наш континент. Надеюсь, что, как и в Праге, этот саммит также даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".