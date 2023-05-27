О нас

Макрон поздравил президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости

Макрон поздравил президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 23:50
Макрон поздравил президента Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости
Ильхам Алиев

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин Президент, дорогой Ильхам!

Позвольте передать Вам и азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана.

За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан наладили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной сферах.

Визит министра по делам Европы и иностранных дел Катрин Коллоны в Баку 26-27 апреля позволил увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня радует. Это также позволило напомнить об обязательстве Франции во имя справедливого и устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который необходим для стабильности и благополучия всего региона.

Я рад вновь встретиться с Вами на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишинэу 1 июня, что позволит нам продолжить наш обмен мнениями о вызовах, с которыми столкнулись Кавказ и наш континент. Надеюсь, что, как и в Праге, этот саммит также даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Господин Президент, прошу принять заверения в высочайшем почтении".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Makron Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Экслюзивные новости

Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi