Замглавы МИД Азербайджана: Переговоры с ЕС нелегкие

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Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Азербайджану и ЕС необходимо стремиться, чтобы в рамках переговоров вместе прийти к единой цели, несмотря на различность позиций.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев журналистам, комментируя вопрос о переговорах Баку с Брюсселем по соглашению о стратегическом сотрудничестве.

"Очередные переговоры Азербайджана с ЕС состоятся на днях, 13-14 июня. Ожидается обсуждение двух блоков вопросов. Первый блок – вопросы политической безопасности. Второй – торговые вопросы и инвестиции", - заявил дипломат.

По его словам, далее Азербайджан назначит проведение видеоконференции до конца июня в связи с каким-либо блоком вопросов и обсудит вновь в целом в первой половине июля.

Замминистра отметил, что переговоры продолжаются. "Они сами по себе нелегкие. У каждой стороны есть своя позиция, поэтому необходимо стремиться, чтобы вместе прийти к единой цели", - добавил М. Мамедгулиев.

"По некоторым пунктам уже есть договоренность, по некоторым – еще нет. Переговоры недавно начались, поэтому надо запастись терпением и будем стремиться, чтобы переговоры были плодотворными", - добавил он.

Он выразил сомнение, что стороны успеют договориться до саммита ЕС в Брюсселе в ноябре, так как переговоры начались недавно.

"Считаю, что данный договор очень важен. Каждый его пункт ценен как для Азербайджана, так и для Европы. Я не думаю, что успеем до ноября. Дело ведь не во времени, а в качестве соглашения и стратегического сотрудничества сторон", - резюмировал замминистра.