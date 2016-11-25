Махмуд Мамедгулиев: Нагорно-карабахский конфликт будет одним из аспектов соглашения между ЕС и Азербайджаном

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Пока неизвестно время начала переговоров по подписанию стратегического соглашения между Евросоюзом и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, обе стороны ведут соответствующую подготовительную работу: "На данный момент идет процесс формирования делегаций. Сюда войдут представители всех структур. МИД Азербайджана будет в делегации в роли основного координатора. Однако, скорее всего, в этом году переговоры не начнутся".

М.Мамедгулиев заявил, что один из аспектов соглашения между ЕС и Азербайджаном будет связан с нагорно-карабахским конфликтом.