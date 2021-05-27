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Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
27 мая 2021 г. 17:58
Махмуд Аббас направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Государства Палестина, председатель Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуд Аббас направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени Государства и народа Палестины и от себя лично рад передать самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики, желаю Вам, Вашему правительству и братскому народу достатка и прогресса.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю укрепления существующих между нашими странами и народами братских связей, служащих их интересам. Высоко ценю Вашу солидарную поддержку законных прав нашего народа для достижения им свободы и независимости, вашу позицию в этом вопросе.

Желаю Вам здоровья и счастья, а Азербайджанской Республике и Вашему братскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Дорогой брат, прошу принять мои наилучшие пожелания".

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Версия на азербайджанском языке Mahmud Abbas Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu yazıb

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