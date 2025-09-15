Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    МАГАТЭ провело мониторинг работ по радиологической безопасности на "Формуле 1" в Баку

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 11:19
    МАГАТЭ провело мониторинг работ по радиологической безопасности на Формуле 1 в Баку

    Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Бакинскую городскую трассу и Baku Crystal Hall, где пройдет "Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways", и провели мониторинг работ по радиологической безопасности на территории.

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Департамент ядерной безопасности и защиты МАГАТЭ совместно с Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности (ГАРЯРД) Министерства по чрезвычайным ситуациям провел тренинг по ядерной безопасности крупных общественных мероприятий.

    Целью тренинга является поддержка обеспечения ядерной и радиационной безопасности во время массовых мероприятий, повышение теоретических знаний сотрудников соответствующих структур.

    МАГАТЭ Формула 1 радиационная безопасность
    AEBA Bakıda "Formula 1"in keçiriləcəyi ərazinin radioloji təhlükəsizliyini yoxlayıb
    IAEA monitors radiological safety work at Formula 1 in Baku

