МАГАТЭ провело мониторинг работ по радиологической безопасности на "Формуле 1" в Баку

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Бакинскую городскую трассу и Baku Crystal Hall, где пройдет "Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways", и провели мониторинг работ по радиологической безопасности на территории.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Департамент ядерной безопасности и защиты МАГАТЭ совместно с Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности (ГАРЯРД) Министерства по чрезвычайным ситуациям провел тренинг по ядерной безопасности крупных общественных мероприятий.

Целью тренинга является поддержка обеспечения ядерной и радиационной безопасности во время массовых мероприятий, повышение теоретических знаний сотрудников соответствующих структур.