МАГАТЭ провело мониторинг работ по радиологической безопасности на "Формуле 1" в Баку
- 15 сентября, 2025
- 11:19
Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили Бакинскую городскую трассу и Baku Crystal Hall, где пройдет "Гран-при Азербайджана Формулы 1 Qatar Airways", и провели мониторинг работ по радиологической безопасности на территории.
Как сообщает Report, информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Департамент ядерной безопасности и защиты МАГАТЭ совместно с Государственным агентством по регулированию ядерной и радиологической деятельности (ГАРЯРД) Министерства по чрезвычайным ситуациям провел тренинг по ядерной безопасности крупных общественных мероприятий.
Целью тренинга является поддержка обеспечения ядерной и радиационной безопасности во время массовых мероприятий, повышение теоретических знаний сотрудников соответствующих структур.