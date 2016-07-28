​Мадат Гулиев принял участие в совещании руководителей органов спецслужб в Санкт-Петербурге

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ 27 июля в Санкт-Петербурге начало работу 15-ое совещание руководителей правоохранительных органов, органов спецслужб и безопасности. В работе совещания, которое продолжилось 28 июля, приняла участие азербайджанская делегация во главе с начальником Службы госбезопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенантом Мадатом Гулиевым.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью структуры.

На мероприятии с участием более 300 представителей из 61 страны, проводимом в целях укрепления партнерских отношений в обеспечении международной безопасности, также присутствовали высокопоставленные представители соответствующих структур ООН и Шанхайской организации сотрудничества.

Начальник Службы госбезопасности Азербайджанской Республики, генерал-лейтенант Мадат Гулиев выступил на тему "О сотрудничестве органов безопасности в борьбе с терроризмом и террористами".

В рамках совещания генерал-лейтенант Мадат Гулиев провел также двухсторонние встречи с руководителями делегаций партнерских органов спецслужб.