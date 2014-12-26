Лютфи Заде направил письмо президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Профессор Калифорнийского университета, директор Центра "Berkley Soft Computing" Лютфи Заде поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый президент Ильхам Алиев!

Хочу передать Вам искренние поздравления по случаю дня рождения. Вы, своими прекрасными знаниями, политическим опытом, умением и заботой по отношению к народу управляли и сегодня управляете Азербайджаном. В то время, как в мире происходят конфликты и противостояния, Азербайджан живет в условиях мира и прогресса. Это, очень важный успех.

Хотелось бы передать Вам и Вашей семье свои новогодние поздравления и самые искрение пожелания.

Азербайджан и азербайджанский народ я храню в самом теплом уголке своего сердца. Я высоко ценю Ваши инициативы и работы на пути превращения Азербайджана в страну, где с особым уважением относятся к культуре, науке, искусству и литературе. Азербайджану очень повезло, что во главе государства стоит такой руководитель, как Вы".