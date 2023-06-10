Лукашенко: Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет углубляться на благо наших народов

Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.

"Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил белорусский лидер.