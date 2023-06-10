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Лукашенко: Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет углубляться на благо наших народов

Лукашенко: Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет углубляться на благо наших народов Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене.
Внешняя политика
10 июня 2023 г. 19:35
Лукашенко: Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство будет углубляться на благо наших народов

"Отрадно отметить интенсивно развивающийся при Вашей непосредственной поддержке двусторонний диалог в политической, экономической и гуманитарной областях, конструктивное взаимодействие Минска и Баку на международной арене".

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Убежден, белорусско-азербайджанское стратегическое партнерство, основанное на многолетних традициях дружбы и доверия, будет последовательно углубляться на благо народов наших стран, прирастая новыми интересными инициативами и совместными проектами", - отметил белорусский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko: "Əminəm ki, Belarus-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı xalqlarımızın rifahı naminə ardıcıl şəkildə dərinləşəcək"

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