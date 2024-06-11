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Лукашенко: Беларусь планирует нарастить импорт из Азербайджана

Лукашенко: Беларусь планирует нарастить импорт из Азербайджана Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении страны нарастить импорт товаров из Азербайджана.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 12:40
Лукашенко: Беларусь планирует нарастить импорт из Азербайджана
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении страны нарастить импорт товаров из Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом Лукашенко заявил на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой в Минске.

"Препятствий никаких нет. Торговый оборот у нас неплохой. Но он не сбалансирован. Нам надо больше покупать товаров в Азербайджане. Но мы это отрегулируем", - сказал Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Азербайджан и Беларусь имеют общие ценности.

По его словам, межпарламентские связи не отстают от уровня отношений между руководителями двух государств.

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Версия на английском языке Lukashenko: Belarus plans to increase imports from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti: Azərbaycandan idxalı artırmağı planlaşdırırıq

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