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Лукашенко поздравил президента Ильхама Алиева

Лукашенко поздравил президента Ильхама Алиева Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 15:01
Лукашенко поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Отрадно, что сказанные Вами два десятилетия назад слова: "Я верю в счастливое будущее Азербайджана" - стали пророческими. Знаю, азербайджанский народ высоко ценит Ваши усилия, направленные на развитие экономики и социальной сферы государства, защиту его внешнеполитических интересов, рост благосостояния граждан.

Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение.

Всегда с удовольствием вспоминаю наши встречи. Дорожу установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых достижений в Вашей многогранной и ответственной деятельности".

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Версия на английском языке Lukashenko congratulates Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan Prezidentini təbrik edib

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