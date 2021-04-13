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Лукашенко направился с визитом в Азербайджан

Лукашенко направился с визитом в Азербайджан Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился  13 апреля с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 15:17
Лукашенко направился с визитом в Азербайджан

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился 13 апреля с визитом в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси.

Как ожидается, в ходе двухдневного визита глава белорусского государства проведет встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание двусторонних документов.



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