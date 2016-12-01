Президент Беларуси принял посла Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в этой стране

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Между Беларусью и Азербайджаном установлены крепкие, фундаментальные отношения

Как сообщает Report со ссылкой на "Столичное Телевидение", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Исфандияром Вагабзаде по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

"Я думаю, Беларусь для вас станет второй родиной", - отметил белорусский лидер на встрече с послом.

По словам Лукашенко, шесть лет, которые проработал И.Вагабзаде в Беларуси, были наиболее бурными годами в отношениях между государствами: "Это время закладывало основу таких крепких фундаментальных отношений Беларуси и Азербайджана, за что я вас благодарю. Мы будем рады, если частичка вашей души останется здесь. И эта частичка вас будет всегда тянуть в Беларусь".