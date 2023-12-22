Лукашенко: Ильхам Алиев укрепил авторитет Азербайджана на международной арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Благодаря безусловному таланту руководителя Вам, как национальному лидеру, удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с успешным председательством в Движении неприсоединения.

С удовлетворением отмечаю, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.

Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджанской Республики, крепкого здоровья, мирного неба, счастья Вам, Вашим родным и близким".