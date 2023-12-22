Лукашенко: Ильхам Алиев укрепил авторитет Азербайджана на международной арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдарович.
Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.
Благодаря безусловному таланту руководителя Вам, как национальному лидеру, удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене.
Пользуясь случаем, поздравляю Вас с успешным председательством в Движении неприсоединения.
С удовлетворением отмечаю, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.
Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях.
Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджанской Республики, крепкого здоровья, мирного неба, счастья Вам, Вашим родным и близким".