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Лукашенко: Ильхам Алиев укрепил авторитет Азербайджана на международной арене

Лукашенко: Ильхам Алиев укрепил авторитет Азербайджана на международной арене Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 11:30
Лукашенко: Ильхам Алиев укрепил авторитет Азербайджана на международной арене

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Благодаря безусловному таланту руководителя Вам, как национальному лидеру, удалось воплотить в жизнь эффективную модель экономического развития Азербайджана, укрепить авторитет государства на международной арене.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с успешным председательством в Движении неприсоединения.

С удовлетворением отмечаю, что стратегическое партнерство Минска и Баку, основанное на уважении и взаимопонимании, позволяет достигать значимых результатов как в торгово-экономической сфере, так и в других направлениях сотрудничества.

Высоко ценю нашу дружбу, сложившийся между двумя странами доверительный характер отношений и с оптимизмом ожидаю новых встреч и интересных совместных проектов в различных областях.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейшей плодотворной деятельности на благо Азербайджанской Республики, крепкого здоровья, мирного неба, счастья Вам, Вашим родным и близким".

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Версия на английском языке Alexander Lukashenko congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Lukaşenko: "İlham Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq arenada nüfuzunu möhkəmləndirib"

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