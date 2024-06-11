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Лукашенко: Беларусь с удовольствием будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана

Лукашенко: Беларусь с удовольствием будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана Республика Беларусь будет участвовать в возрождении освобожденных азербайджанских территорий.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 12:35
Лукашенко: Беларусь с удовольствием будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана

Республика Беларусь будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Глава государства отметил, что с теплотой вспоминает свою недавнюю поездку в Азербайджан и, в частности, посещение освобожденных территорий, экскурсию по которым провел сам президент Ильхам Алиев.

"В Шуше я сказал ему: "Вы живете в раю". Такого места я нигде не видел, побывав во многих местах нашей планеты: чистый воздух, прекрасная природа. Я уверен, вы совершите очередной подвиг, восстановив жизнь на этих территориях. Мы будем с удовольствием участвовать в этих работах, определили направления. Препятствий никаких нет", - заявил Лукашенко.

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