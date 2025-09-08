Лу Мэй: Пекин и Баку обладают огромным потенциалом для двустороннего сотрудничества

Посол Китая в Азербайджане Лу Мэй уверена, что Пекин и Баку обладают огромными перспективами и потенциалом для сотрудничества.

Как передает Report, об этом дипломат заявила сегодня на брифинге.

Она напомнила, что в ходе последнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в КНР (с 30 августа по 3 сентября - ред.) лидеры двух стран провели обмен мнениями по укреплению прагматичного сотрудничества.

"Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что важно активизировать сопряжение национальных стратегий развития, развивать высококачественное сотрудничество в рамках "Пояса и Пути", способствовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, постоянно увеличивать пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), расширять сотрудничество в таких традиционных сферах, как инфраструктура, сельское хозяйство и энергетика, в то же время взаимодействовать по новым сферам, таким как цифровая экономика, зеленое развитие и искусственный интеллект", - отметила Лу Мэй.

Посол подчеркнула, что важно укреплять образовательное, научно-техническое, культурное, туристическое, молодежное и межрегиональное сотрудничество с целью создать прочную базу для двусторонних отношений.

"Заглядывая в будущее, можно сказать, что китайско-азербайджанское всестороннее стратегическое партнерство имеет широкие перспективы и большие надежды. Китайская сторона готова работать совместно с азербайджанкой стороной и прилагать все усилия для успешного выполнения всех имеющихся договоренностей, чтобы содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений", - добавила дипломат.