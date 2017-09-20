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    Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетят Брюссель

    Посол ЕС: Азербайджан хорошо известен своей религиозной толерантностью

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Лидеры религиозных конфессий Азербайджана посетят Брюссель на следующей неделе.

    Как сообщает Report, об этом сообщил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    Он отметил, что подобный визит семи различных религиозных конфессий Азербайджана состоится впервые и будет организован 25-28 сентября.

    По его словам, в ходе визита религиозные лидеры посетят внешнеполитическую службу ЕС, Европарламент, а также штаб-квартиру НАТО: "Азербайджан хорошо известен своей религиозной толерантностью", - заявил посол, отметив, что данный визит внесет свой вклад в данном направлении.

    Он напомнил, что ЕС также вносит свой вклад в вопрос толерантности, в частности планирует организовать фестиваль толерантности İmagine в Баку в октябре.

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