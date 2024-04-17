Лидер РНП Турции поддержал Азербайджан в ПАСЕ

Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, в ходе своего выступления лидер РНП заявил, что процесс в связи с Азербайджаном должен быть разрешен в кратчайшие сроки.

"Мы отстаиваем общие ценности Совета, но произошедшее с Азербайджаном является поучительным для обеих сторон. И после этого мы готовы взять на себя всю ответственность за восстановление отношений, очень важных для нас, между Азербайджаном и Советом", - подчеркнул председатель Партии.

Отметим, что 24 января азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ.