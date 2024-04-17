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Лидер РНП Турции поддержал Азербайджан в ПАСЕ

Лидер РНП Турции поддержал Азербайджан в ПАСЕ Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Внешняя политика
17 апреля 2024 г. 23:05
Лидер РНП Турции поддержал Азербайджан в ПАСЕ

Председатель Республиканской народной партии Турции Озгюр Озель поддержал Азербайджан в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как передает Report, в ходе своего выступления лидер РНП заявил, что процесс в связи с Азербайджаном должен быть разрешен в кратчайшие сроки.

"Мы отстаиваем общие ценности Совета, но произошедшее с Азербайджаном является поучительным для обеих сторон. И после этого мы готовы взять на себя всю ответственность за восстановление отношений, очень важных для нас, между Азербайджаном и Советом", - подчеркнул председатель Партии.

Отметим, что 24 января азербайджанская делегация прекратила сотрудничество с ПАСЕ.

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Версия на азербайджанском языке CHP sədri Özgür Özəl AŞPA-da Azərbaycana dəstəyini ifadə edib

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