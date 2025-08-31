    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Лидер Китая поддерживает вступление Азербайджана в ШОС

    Внешняя политика
    • 31 августа, 2025
    • 11:12
    Лидер Китая поддерживает вступление Азербайджана в ШОС

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на китайский МИД.

    Си Цзиньпин повел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в Китае для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.

    На встрече Си Цзиньпин заявил: "Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей".

    Он добавил, что Китай готов работать с Азербайджаном для сохранения импульса динамичного развития двустороннего сотрудничества.

    Отметим, что Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу, но подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя.

    Азербайджан   ШОС   вступление   Китай   Си Цзиньпин  
