Лидер Китая поддерживает вступление Азербайджана в ШОС
- 31 августа, 2025
- 11:12
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Об этом сообщает Report со ссылкой на китайский МИД.
Си Цзиньпин повел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимся в Китае для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.
На встрече Си Цзиньпин заявил: "Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей".
Он добавил, что Китай готов работать с Азербайджаном для сохранения импульса динамичного развития двустороннего сотрудничества.
Отметим, что Азербайджан в настоящее время в ШОС имеет статус партнера по диалогу, но подал заявку на получение статуса страны-наблюдателя.