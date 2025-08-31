    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Çin lideri Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    • 31 avqust, 2025
    • 12:03
    Çin lideri Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü dəstəkləyir

    Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv olmasını dəstəklədiyini bəyan edib.

    "Report" bu barədə Çin Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Si Cinpin bu fikri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə görüşü zamanı səsləndirib.

    "Çin Azərbaycanın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzvlüyünü dəstəkləyir və çoxtərəfli əsasda onunla sıx əməkdaşlıq etməyə, Qlobal Cənubun ümumi maraqlarını qorumağa və ortaq taleyə malik cəmiyyətin formalaşdırılmasına töhfə verməyə hazırdır".

    O əlavə edib ki, Çin Azərbaycanla ikitərəfli əməkdaşlığın dinamik inkişafını qoruyub saxlamaq və bu istiqamətdə işləri davam etdirmək niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan hazırda ŞƏT-də dialoq üzrə tərəfdaş statusuna malikdir, lakin müşahidəçi ölkə statusu almaq üçün rəsmi müraciət edib.

    Çin   Si Cinpin   Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Лидер Китая поддерживает вступление Азербайджана в ШОС

    Son xəbərlər

    12:27

    KİV: Rusiya Odessa və Pavloqradda hərbi obyektlərə hücum edib

    Digər ölkələr
    12:03

    Çin lideri Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü dəstəkləyir

    Xarici siyasət
    11:37

    Salyanda avtomobilin kanala aşması nəticəsində 1 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    11:36

    Azərbaycan XİN Qırğız Respublikasını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:30

    Həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Komanda
    11:24

    Prezident: Azərbaycan-Malayziya əməkdaşlığının genişlənməsi məmnunluq doğurur

    Xarici siyasət
    11:17

    Şəmkirdə yol qəzasında xəsarət alanların vəziyyətləri açıqlanıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    11:09

    Azərbaycanlı cüdo hakimi: "Sofiyadakı dünya çempionatı təcrübə baxımından mənim üçün önəmlidir" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:07

    Prezident İlham Əliyev Malayziya Kralına təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti