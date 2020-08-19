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Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан

Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан ​​​​​​​"Развитие энергетического сектора обеспечило трансформацию Азербайджана"
Внешняя политика
19 августа 2020 г. 17:38
Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан

"Развитие энергетического сектора обеспечило трансформацию Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил на симпозиуме по Региональной энергетической безопасности - 2020.

По его словам, лидеры и политики государства, действуя в сложной географической и энергетической среде, добились сегодняшнего успеха.

Посол отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку Азербайджану, развивающему роль надежного поставщика энергоресурсов в мире.

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Версия на английском языке Lee Litzenberger: US ready to support Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Li Litzenberger: "ABŞ Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır"

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