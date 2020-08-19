Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан

​​​​​​​"Развитие энергетического сектора обеспечило трансформацию Азербайджана"

"Развитие энергетического сектора обеспечило трансформацию Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом посол Соединенных Штатов Америки в Азербайджане Эрл Литценбергер заявил на симпозиуме по Региональной энергетической безопасности - 2020.

По его словам, лидеры и политики государства, действуя в сложной географической и энергетической среде, добились сегодняшнего успеха.

Посол отметил, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку Азербайджану, развивающему роль надежного поставщика энергоресурсов в мире.