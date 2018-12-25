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    Леонид Кучма поздравил президента Ильхама Алиева

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Бывший президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Дорогой Ильхам Гейдарович.

    Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

    Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства заслуживает самой высокой оценки. В своей работе Вы сосредоточены исключительно на интересах независимого Азербайджана. Вы укрепляете государственность, трудитесь над экономическим ростом, обеспечиваете инновационное развитие своей страны. Под Вашим руководством Азербайджан делает серьезный вклад в стабильность и укрепление мира в регионе.

    Благодарю Вас за многолетнюю дружбу и личный вклад в укрепление отношений между Украиной и Азербайджаном.

    Желаю Вам, Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях".

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