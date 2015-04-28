Кучма: Завидую Азербайджану, который развивается такими темпами

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Если бы я оставался у руля власти в Украине, того, что сейчас происходит в стране, не было бы". Как сообщает Report, об этом заявил журналистам в Баку бывший президент Украины Леонид Кучма.

По его словам, России не нужна война с Украиной. "Это слишком дорого будет стоить Москве", - пояснил бывший глава государства.

В то же время он провел параллели с Азербайджаном. "Я завидую Азербайджану, который развивается такими темпами. Во всем этом важную роль сыграла преемственность власти", - подчеркнул Л.Кучма.

По его словам, напряженность на востоке Украины перерастет в замороженный конфликт. "Все произойдет так же, как это было в Карабахе, Осетии, Приднестровье или Абхазии. Заморозят. А подбрасывать дровишки в костер, Москва может", - заявил Л.Кучма.