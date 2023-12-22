Лейла Гасанова: Во время председательства в ДН Азербайджан уделял особое внимание деколонизации

Одним из вопросов, которым Азербайджан уделял основное внимание во время председательства в Движении неприсоединения, была деколонизация.

Одним из вопросов, которым Азербайджан уделял основное внимание во время председательства в Движении неприсоединения, была деколонизация.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова во время выступления на мероприятии ”Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

По ее словам, члены молодежной организации проводят исследования на тему деколонизации: "На сегодняшнем мероприятии мы обсудим вопрос деколонизации. Здесь также присутствуют представители дипломатического корпуса. Я верю, что мы получим возможность обмениваться с ними опытом и усовершенствуем наши знания в данном вопросе".