О нас

Лейла Гасанова: Во время председательства в ДН Азербайджан уделял особое внимание деколонизации

Лейла Гасанова: Во время председательства в ДН Азербайджан уделял особое внимание деколонизации Одним из вопросов, которым Азербайджан уделял основное внимание во время председательства в Движении неприсоединения, была деколонизация.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 09:58
Лейла Гасанова: Во время председательства в ДН Азербайджан уделял особое внимание деколонизации

Одним из вопросов, которым Азербайджан уделял основное внимание во время председательства в Движении неприсоединения, была деколонизация.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь молодежной организации Движения неприсоединения Лейла Гасанова во время выступления на мероприятии ”Диалоги деколонизации: наследие, вызовы и прогресс".

По ее словам, члены молодежной организации проводят исследования на тему деколонизации: "На сегодняшнем мероприятии мы обсудим вопрос деколонизации. Здесь также присутствуют представители дипломатического корпуса. Я верю, что мы получим возможность обмениваться с ними опытом и усовершенствуем наши знания в данном вопросе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Leyla Həsənova: "Qoşulmama Hərəkatına sədrlik zamanı Azərbaycan dekolonizasiyaya xüsusi diqqət yetirib"

Другие новости из категории

Бывший посол Мексики: Колониальная политика подавляет культурное наследие разных народов
Бывший посол Мексики: Колониальная политика подавляет культурное наследие разных народов
22 декабря 2023 г. 11:04
Глава Ассоциации в Новой Каледонии: Наша цель - избавиться от французского господства
Глава Ассоциации в Новой Каледонии: Наша цель - избавиться от французского господства
22 декабря 2023 г. 10:44
Турал Гянджалиев: У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации
Турал Гянджалиев: У нас общая история с народами, подвергшимися колонизации
22 декабря 2023 г. 10:42
Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий
Исполнительный директор БИГ: Деколонизация требует коллективных усилий
22 декабря 2023 г. 09:46
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Чехии
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Чехии
22 декабря 2023 г. 00:01
Хакан Фидан: Анкара надеется на скорейшее подписание мира между Баку и Ереваном
Хакан Фидан: Анкара надеется на скорейшее подписание мира между Баку и Ереваном
21 декабря 2023 г. 19:05
СМИ: В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции
СМИ: В Азербайджане раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции
21 декабря 2023 г. 18:41
Фуад Гусейналиев: Для Баку и Еревана лучший исход – достижение мира без участия третьих сторон
Видео Фуад Гусейналиев: Для Баку и Еревана лучший исход – достижение мира без участия третьих сторон
21 декабря 2023 г. 18:32
Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами
Посольство Азербайджана в Турции обратилось к согражданам в связи с предстоящими выборами
21 декабря 2023 г. 17:58
Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе
Посол Азербайджана проинформировал датских парламентариев о ситуации в регионе
21 декабря 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi