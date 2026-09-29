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    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 21:23
    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 сентября встретилась с президентом губернаторства Государства-города Ватикан, монахиней Раффаэллой Петрини.

    Как сообщает Report, на встрече была выражена благодарность за проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и высоко оценена оказываемая долгосрочная поддержка. В частности, отмечалась значимость сотрудничества, налаженного с больницей Святого Престола Bambino Gesu в сфере детской педиатрии.

    В то же время, были обсуждены вопросы реставрации Базилики Святого Павла и находящихся там памятников, а также расширения будущей деятельности в этом направлении.

    Монахиня Раффаэлла Петрини просила передать приветствия Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой. Она заявила о своем желании посетить Азербайджан в ближайшее время.

    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини
    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини
    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини
    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини
    Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини
    Лейла Алиева Рафаэлла Петрини Ватикан
    Фото
    Leyla Əliyeva Vatikan şəhər-dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    Leyla Aliyeva meets President of Governorate of Vatican City State
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