Лейла Алиева встретилась в Ватикане с Раффаэллой Петрини

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 сентября встретилась с президентом губернаторства Государства-города Ватикан, монахиней Раффаэллой Петрини.

Как сообщает Report, на встрече была выражена благодарность за проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, и высоко оценена оказываемая долгосрочная поддержка. В частности, отмечалась значимость сотрудничества, налаженного с больницей Святого Престола Bambino Gesu в сфере детской педиатрии.

В то же время, были обсуждены вопросы реставрации Базилики Святого Павла и находящихся там памятников, а также расширения будущей деятельности в этом направлении.

Монахиня Раффаэлла Петрини просила передать приветствия Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан ханым Алиевой. Она заявила о своем желании посетить Азербайджан в ближайшее время.