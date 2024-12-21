О нас

Лейла Алиева встретилась с президентом Кении

Лейла Алиева встретилась с президентом Кении Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Найроби с президентом Кении Уильямом Руто.
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 16:04
Лейла Алиева встретилась с президентом Кении

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Найроби с президентом Кении Уильямом Самои Руто.

Как сообщает Report, Лейла Алиева передала приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Кении.

На встрече обсуждались связи между двумя странами, в том числе возможности сотрудничества в различных сферах с Фондом Гейдара Алиева. Подчеркнув важность расширения двусторонних связей, Лейла Алиева отметила значимость проектов, которые будут реализованы в рамках проекта Фонда "Развитие образования и культуры в странах Африки".

В ходе встречи президенту Кении Уильяму Руто было вручено письмо президента Ильхама Алиева с приглашением посетить Азербайджан.

Президент Руто с благодарностью принял приглашение президента Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Keniya Prezidenti ilə görüşüb

Самое важное

В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
В Азербайджане из-за сильного ветра объявлены желтое и оранжевое предупреждения
16 декабря 2024 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi