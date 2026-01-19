Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Внешняя политика
    • 19 января, 2026
    • 18:12
    Лейла Алиева встретилась с премьер-министром Эфиопии

    Состоялась встреча между Лейлой Алиевой и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.

    Как сообщает Report, в ходе беседы подробно обсуждались нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Эфиопией.

    На встрече, прошедшей в атмосфере искреннего диалога, Лейла Алиева передала приветствия Президента Азербайджанской Республики противоположной стороне и от имени главы нашего государства пригласила Премьер-министра посетить нашу страну с визитом.

    Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, с большим удовлетворением приняв приглашение, с высоким почтением отозвался о Президенте Азербайджана и выразил добрые слова в его адрес.

    Премьер-министр отметил, что стремительные процессы развития, происходящие в нашей стране, достойны признательности. Он особо подчеркнул дальновидную политику Президента Ильхама Алиева и его высокий авторитет на международной арене, отметив важность углубления сотрудничества между двумя странами в различных сферах.

    На встрече также была представлена информация о широкомасштабных восстановительных и созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации землях.

    Подчеркивалось, что успешный опыт проведения Азербайджаном мероприятия COP29 в ноябре 2024 года был воспринят с большим интересом. Обсуждались возможности применения этого опыта на конференции COP32, которая состоится в 2027 году в Эфиопии, и вновь была отмечена важность обмена опытом между двумя странами в этой значимой сфере.

    Leyla Əliyeva Efiopiyanın Baş naziri ilə görüşüb

