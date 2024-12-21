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Лейла Алиева посетила среднюю школу и медицинский центр в Найроби

Лейла Алиева посетила среднюю школу и медицинский центр в Найроби Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила среднюю школу - одно из старейших учебных заведений - в Найроби.
Внешняя политика
21 декабря 2024 г. 18:22
Лейла Алиева посетила среднюю школу и медицинский центр в Найроби

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 21 декабря посетила в кенийской столице Найроби среднюю школу, являющуюся одним из старейших учебных заведений страны.

Как сообщает Report, в школе состоялось открытие лаборатории и компьютерного класса, оборудованных в рамках проекта Фонда "Развитие образования и культуры в странах Африки".

Затем Лейла Алиева посетила Медицинский центр Кангеми в Найроби, где она ознакомилась с отделением для новорожденных. Фонд Гейдара Алиева передал медцентру кувезы, а также новогодние подарки для женщин-пациентов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyeva Nayrobi tam orta məktəbində və tibb mərkəzində olub

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