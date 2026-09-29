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    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии

    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2026
    • 21:27
    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 сентября провела встречу с секретарем Папской комиссии священной археологии Раффаэллой Джулиани.

    Как сообщает Report, Раффаэлла Джулиани отметила, что они с большим чувством радости приветствуют на встрече также участие азербайджанской делегации. Говоря о книге "Мост культур" (Pontes Culturae), созданной как символ совместного партнерства, она сказала, что фундамент этого сотрудничества был заложен Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой и кардиналом Джанфранко Равази. Выразив надежду, что эти дружеские отношения продолжатся и в будущем, Раффаэлла Джулиани напомнила, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда интересуется проводимыми работами.

    На встрече были затронуты возможности продолжения работы по восстановлению катакомб и другим новым реставрационным проектам. Было заявлено, что в эти процессы в будущем предусматривается привлечение большего числа студентов и специалистов. В то же время, отмечалось, что работа профессиональных специалистов в различных церквях, расположенных в Азербайджане, является желательной.

    Была высоко оценена роль Азербайджана, являющегося мусульманской страной, в восстановлении христианского наследия. Подчеркивалось, что это сотрудничество и, в частности, совместная деятельность в сфере восстановления катакомб являются важным посланием для всего мира. Этот шаг - наглядный пример толерантности, мира и межкультурного диалога.

    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии
    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии
    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии
    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии
    В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии
    Лейла Алиева Раффаэлла Джулиани Ватикан
    Фото
    Romada Leyla Əliyeva ilə Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyanın katibinin görüşü olub
    Фото
    Leyla Aliyeva meets Secretary of Pontifical Commission for Sacred Archaeology in Rome
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