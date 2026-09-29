В Риме состоялась встреча Лейлы Алиевой с секретарем Папской комиссии по священной археологии

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 сентября провела встречу с секретарем Папской комиссии священной археологии Раффаэллой Джулиани.

Как сообщает Report, Раффаэлла Джулиани отметила, что они с большим чувством радости приветствуют на встрече также участие азербайджанской делегации. Говоря о книге "Мост культур" (Pontes Culturae), созданной как символ совместного партнерства, она сказала, что фундамент этого сотрудничества был заложен Первым вице-президентом Азербайджана, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханым Алиевой и кардиналом Джанфранко Равази. Выразив надежду, что эти дружеские отношения продолжатся и в будущем, Раффаэлла Джулиани напомнила, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева всегда интересуется проводимыми работами.

На встрече были затронуты возможности продолжения работы по восстановлению катакомб и другим новым реставрационным проектам. Было заявлено, что в эти процессы в будущем предусматривается привлечение большего числа студентов и специалистов. В то же время, отмечалось, что работа профессиональных специалистов в различных церквях, расположенных в Азербайджане, является желательной.

Была высоко оценена роль Азербайджана, являющегося мусульманской страной, в восстановлении христианского наследия. Подчеркивалось, что это сотрудничество и, в частности, совместная деятельность в сфере восстановления катакомб являются важным посланием для всего мира. Этот шаг - наглядный пример толерантности, мира и межкультурного диалога.