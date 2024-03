Лейла Абдуллаева приняла участие в Международном транспортном форуме

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева приняла участие в брифинге для послов стран-членов Международного транспортного форума (МТФ).

Как передает Report, об этом дипломат написала в социальной сети.

"Углубленный, информативный и интересный брифинг для послов от МТФ. Благодарим генерального секретаря Янг Тэ Кима и сотрудников Секретариата за предоставленный обзор текущей и будущей работы, а также деятельности МТФ", - отметила посол.